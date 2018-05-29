



"… Однако все члены белорусской делегации, а также присутствовавшие делегации остальных 47 стран могут подтвердить, что Беларусь участвовала в конференции министров в Париже как равноправный член Европейского пространства высшего образования. Нам понятно желание СМИ создать некую интригу, однако белорусский вопрос на конференции не обсуждался и не ставился ни в какой форме", — подчеркнули во вторник в Минобразования.





Как подчеркнули в ведомстве, тезисы о необходимости выполнить стратегию по реформам высшего образования до 2020 года являются неверной интерпретацией итоговой декларации.





"… данную стратегию разработало непосредственно Министерство образования Республики Беларусь. А ведь для того, чтобы это увидеть, надо было просто внимательно прочитать первый абзац. Эта стратегия разработана на основании "Концептуальных подходов к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года", одобренных Республиканским педагогическим советом с участием Президента Республики Беларусь (23-24 августа 2017 г.), для того, чтобы более четко определить задачи, к решению которых мы вплотную подошли", — отметили в министерстве.





Стратегия была размещена на сайте Минобразования, а также рассматривалась на президиуме Совета ректоров и была представлена на рассмотрение Наблюдательной группе по Болонскому процессу (НГБП) в Софии.





"Мы действительно не выполнили все положения дорожной карты. И объяснили почему: три года для осуществления таких серьезных структурных изменений оказались недостаточным сроком, что, в свою очередь, было с пониманием воспринято Наблюдательной группой по Болонскому процессу", — пояснили в министерстве.





В ведомстве подчеркнули, что задачи, которые Беларуси необходимо выполнить, — это те, которые страна сама себе поставила. Сроки выполнения задач также являются видением Беларуси, так как сама программа — пятилетняя.





"Обращение к Наблюдательной группе по Болонскому процессу отражает наше желание сотрудничать, сопоставлять свои шаги и консультироваться там, где мы считаем это необходимым, отражает наше стремление к взаимопониманию и совместным действиям", — добавили в ведомстве.





Европейские министры образования, ознакомившись с нашей стратегией, в окончательной версии Парижского коммюнике констатировали, что Республика Беларусь вошла в ЕВПО в 2015 году на основе согласованной Дорожной карты.





"Мы признаем, что были инициированы некоторые первые реформы, но при этом сохраняются существенные вызовы. Мы приветствуем приверженность Беларуси работать с партнерами и воспользоваться их поддержкой в реализации предложенной (Беларусью — Sputnik) стратегии в период 2018-2020", — процитировали заявление в белорусском министерстве.





Причины задержек ведомство европейским партнерам также объяснило — те приняли аргументы во внимание и приняли стратегию развития.





"Стратегия была одобрена в неизмененном виде, и наши европейские партнеры, в отличие от неких внутренних конъюнктурных групп, отлично понимают, что ни одна страна, включая нашу, за 3 года не способна выполнить тот объем структурных изменений, которые другие страны выполняли в течении 17-18 лет", — подчеркнули в Минобразования.





Беларусь развивает свою систему высшего образования в соответствии с болонским принципами и с учетом национальных интересов, подчеркнули в ведомстве. Понимают это и европейские партнеры.