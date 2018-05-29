Oops! На стилизованных под старину люках в Гродно надпись... по-китайски
На пешеходных улицах Гродно устанавливают стилизованные под старину люки с гербом города.
Как пояснили БелТА в филиале "Гродненские тепловые сети" РУП "Гродноэнерго", таким образом на предприятии решили сделать подарок городу к XII Республиканскому фестивалю национальных культур, который Гродно примет 1-2 июня.
На люках изображен герб Гродно, дата основания города и его название на русском, белорусском, английском и... китайском языках.
Изготовили декоративные люки на одном из белорусских предприятий. "Дизайн разрабатывали работники теплосетей. На конкурс были представлены десятки работ. Сделать выбор было непросто", - рассказали в Гродненских тепловых сетях.
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Всего планируется заменить около 80 люков.
15:33 29/05/2018
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