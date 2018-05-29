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Корь в Беларуси: десятки случаев по стране. Точные цифры Минздрав не дает

По Беларуси с февраля 2018 года зарегистрированы несколько десятков случаев кори.

Корь в Беларуси: десятки случаев по стране. Точные цифры Минздрав не дает
Об этом, как передает «Минск-Новости», сообщила на пресс-конференции 29 мая заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

— Изначально все случаи кори в нашей стране были завозными, — отметила И. Глинская. – В частности, в Минске таких было 2 (три человека заболели). Несколько десятков случаев кори зарегистрированы с февраля нынешнего года в Гродненской области. Там ситуация локализована — новых заболевших нет. Есть они (единицы) в Брестской и Гомельской областях. Ранее мы говорили о десятках пострадавших. Кто заболел? К примеру, в Брестской области — две многодетные семьи, в которых не прививали детей. Считали, что это нецелесообразно.

Специалист также заметила, что, в отличие от соседних стран, в Беларуси корь не распространяется благодаря высокому охвату населения соответствующими профилактическими прививками.


По словам врача, сделанные две прививки против кори дают очень длительный, практически пожизненный иммунитет. А у некогда переболевшего человека риск вторичного заражения составляет менее 2%. 



14:58 29/05/2018






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