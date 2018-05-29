Прощание с Арсенем Лисом пройдет в четверг
Прощание с Арсенем Лисом пройдет 31 мая (четверг) в Минске в ритуальном зале на ул. Ольшевского, 12.
Время прощания 10.00-10.45 (пока уточняется), сообщает Союз белорусских писателей.
Похоронят Арсеня Лиса на родине, в деревне Залесье Сморгонского района.
Напомним, белорусский литературовед, фольклорист и историк Арсень Лис умер 28 мая. Ему было 84 года, в последнее время он сильно болел.
"Белорусский партизан"
14:43 29/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.