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Прощание с Арсенем Лисом пройдет в четверг

Прощание с Арсенем Лисом пройдет 31 мая (четверг) в Минске в ритуальном зале на ул. Ольшевского, 12.

Время прощания 10.00-10.45 (пока уточняется), сообщает Союз белорусских писателей.

Похоронят Арсеня Лиса на родине, в деревне Залесье Сморгонского района.

Напомним, белорусский литературовед, фольклорист и историк Арсень Лис умер 28 мая. Ему было 84 года, в последнее время он сильно болел.



"Белорусский партизан"
14:43 29/05/2018






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