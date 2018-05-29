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Во Франции за год бросили курить миллион человек!

Рекордное падение числа курильщиков за 2017 год зафиксировано во Франции. В сравнении с 2016 годом, их стало меньше на миллион.

В том числе отмечается снижение числа курильщиков среди подростков и населения с низким уровнем доходов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного службой общественного здравоохранения Франции.

Возможной причиной этого в исследовании называют принятые недавно во Франции изменения антитабачных норм.

В частности, за последние годы в стране ввели одинаковые упаковки для всех марок сигарет, компенсации для тех, кто использует заменители табака, а также повысили цены на табачные изделия и проводили такие кампании, как, в частности, Национальный месяц без курения.

Согласно исследованию, в 2017 году среди взрослых французов - в возрасте от 18 до 75 лет - ежедневного курили 26,9%, а годом ранее - 29,4%. В абсолютных цифрах это означает, что число курильщиков уменьшилось с 13,2 млн до 12,2 млн.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бусин отдельно приветствовала снижение количества курильщиков среди населения с низким уровнем дохода.

"По табаку можно отслеживать неравенство: наибольший вред он наносит наименее защищенным группам - и чем дальше, тем хуже", - отметила министр.


А что с курением в мире?

Как показало исследование, проведенное в прошлом году, несмотря на продолжающуюся многие десятилетия законодательную борьбу с курением табака, рост населения на планете привел к тому, что абсолютное число курильщиков выросло.

В мире табак становится причиной каждой десятой смерти. Половина всех этих случаев приходится на долю всего четырех стран: Китая, Индии, США и России, утверждается в профильном медицинском журнале Lancet.

В анализе показателей табакокурения по странам предупреждают: "Эпидемия курения экспортируется из богатых стран мира в государства со средним и низким достатком".

Всемирная организация охраны здоровья отмечает, что особенно помогают курильщикам бросить предупреждающие картинки с изображением возможных последствий курения. И подчеркивает, что эта и другие наиболее действенные меры уже введены в 78 странах, где проживает практически половина населения планеты.

13:13 29/05/2018






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