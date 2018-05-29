



Во время суда второй осужденный по этому же делу Вячеслав Сухарко заявил, что в ночь с 15 на 16 мая из камеры смертников вывели Алексея Михаленю и Виктора Лётова, с которыми он сидел вместе. По его словам, их расстреляли.













Однако, как видим, эта, как и все предыдущие подобные просьбы, белорусские власти игнорируют.





О Викторе Лётове правозащитники узнали случайно. Известно, что он был осужден 22 сентября 2017 года Витебска областным судом за убийство сокамерника в исправительной колонии г. Глубокое.





Вячеслав Сухарко просидел в одной камере с Алексеем Михаленей и Виктором Лётовым четыре месяца, хотя его приговор еще не вступил в законную силу.





Cам Вячеслав Сухарко свой приговор обжаловать не собирался, однако его адвокат все равно должен был обратиться в апелляционную инстанцию.





После заявления Вячеслав Сухарко попросил вывести его из зала суда, но этого сделано не было. Тогда он начал громко петь песню группы "Кино" и читать стихи Владимира Высоцкого. В суде объявили 15-минутный перерыв.









Напомним, трагедия в Минске случилась в декабре 2015 г. - в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка.





Бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, не смогла смириться с тем, что ее кавалер ушел к другой, и решила соперницу проучить. Исполнители перестарались - вместо того, чтобы припугнуть девушку, они убили и новую избранницу парня, и его самого.





Сразу после задержания стало известно, что Александр Жильников и Вячеслав Сухарко причастны еще и к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.