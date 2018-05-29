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Не по-людски: о расстреле приговоренных к смерти стало известно во время суда над сидевшим с ними "смертником"

Алексей Михаленя и Виктор Лётов были расстреляны в ночь с 15 на 16 мая. Об этом стало известно 29 мая во время рассмотрения апелляционной жалобы на смертный приговор Александру Жильникову.

Не по-людски: о расстреле приговоренных к смерти стало известно во время суда над сидевшим с ними "смертником"
29 мая в Верховном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Александра Жильникова. Мужчина был осужден сначала к пожизненному заключению, но после повторного рассмотрения Минским городским судом приговорен к высшей мере наказания, передает ПЦ "Вясна".

Во время суда второй осужденный по этому же делу Вячеслав Сухарко заявил, что в ночь с 15 на 16 мая из камеры смертников вывели Алексея Михаленю и Виктора Лётова, с которыми он сидел вместе. По его словам, их расстреляли.

Жителя Наровли Алексея Михаленю осудили к смертной казни за убийство двух человек с особой жестокостью. Михаленя попытался обжаловать приговор, но Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства и 30 июня 2017 года оставил смертный приговор в силе, после чего Михаленя обратился в Комитет ООН по правам человека.

По словам адвокатов, во время следствия были допущены процессуальные нарушения. В начале 2018 года стало известно о регистрации его обращения. В ответ на обращение Комитет по правам человека ООН обратился к белорусским властям с просьбой отложить расстрел Михалени, пока его дело находится на рассмотрении Комитета. 

Однако, как видим, эта, как и все предыдущие подобные просьбы, белорусские власти игнорируют.

О Викторе Лётове правозащитники узнали случайно. Известно, что он был осужден 22 сентября 2017 года Витебска областным судом за убийство сокамерника в исправительной колонии г. Глубокое.

Вячеслав Сухарко просидел в одной камере с Алексеем Михаленей и Виктором Лётовым четыре месяца, хотя его приговор еще не вступил в законную силу.

Cам Вячеслав Сухарко свой приговор обжаловать не собирался, однако его адвокат все равно должен был обратиться в апелляционную инстанцию.

После заявления Вячеслав Сухарко попросил вывести его из зала суда, но этого сделано не было. Тогда он начал громко петь песню группы "Кино" и читать стихи Владимира Высоцкого. В суде объявили 15-минутный перерыв.


Напомним, трагедия в Минске случилась в декабре 2015 г. - в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка. 

Бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, не смогла смириться с тем, что ее кавалер ушел к другой, и решила соперницу проучить. Исполнители перестарались - вместо того, чтобы припугнуть девушку, они убили и новую избранницу парня, и его самого.

Сразу после задержания стало известно, что Александр Жильников и Вячеслав Сухарко причастны еще и к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них.

"Белорусский партизан"
12:28 29/05/2018






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