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Подробности смерти младенца в Белыничах: родила в подъезде, но не убивала

Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения 4 апреля вблизи теплотрассы в Белыничах тела новорождённого мальчика (ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь - причинение смерти по неосторожности).

На первоначальном этапе следствием было установлено, что роды проходили вне медицинского учреждения. Через непродолжительное время в подъезде одного из домов в Белыничах был обнаружен послед (плацента), это дало основание предположить место, где проходили роды.

Сотрудниками милиции проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью установления роженицы. 

Ей оказалась 33-летняя жительница г. Березино, имеющая на иждивении 7-летнюю дочь,  временно проживающая в Белыничах, злоупотребляющая спиртными напитками. Женщина на учете по беременности не состояла. 


В рамках уголовного дела следствием был назначен ряд экспертиз, по результатам которых установлено, что женщина является биологической матерью новорожденного мальчика, смерть которого наступила от родовой травмы, полученной при чрезмерном сдавливании головы в родовых путях матери во время родов.



12:12 29/05/2018






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