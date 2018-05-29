Подробности смерти младенца в Белыничах: родила в подъезде, но не убивала
Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения 4 апреля вблизи теплотрассы в Белыничах тела новорождённого мальчика (ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь - причинение смерти по неосторожности).
На первоначальном этапе следствием было установлено, что роды проходили вне медицинского учреждения. Через непродолжительное время в подъезде одного из домов в Белыничах был обнаружен послед (плацента), это дало основание предположить место, где проходили роды.
Сотрудниками милиции проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью установления роженицы.
Ей оказалась 33-летняя жительница г. Березино, имеющая на иждивении 7-летнюю дочь, временно проживающая в Белыничах, злоупотребляющая спиртными напитками. Женщина на учете по беременности не состояла.
В рамках уголовного дела следствием был назначен ряд экспертиз, по результатам которых установлено, что женщина является биологической матерью новорожденного мальчика, смерть которого наступила от родовой травмы, полученной при чрезмерном сдавливании головы в родовых путях матери во время родов.
12:12 29/05/2018
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