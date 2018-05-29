Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил дерево на площадке 40 на 150 метров, а высота складирования достигала трех метров.





В МЧС присвоили пожару третий номер вызова, для его тушения пришлось мобилизировать дополнительные силы и средства, объявили сбор личного состава. На пожаре работали 18 единиц спецтехники и 63 спасателя. Из двух ближайших источников организовали бесперебойную подачу воды, пишет gomel.today











