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Полыхало на всю округу: крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии в Гомеле

29 мая в районе полуночи на улице Барыкина на частном предприятии по деревообработке загорелись пиломатериалы.
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Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил дерево на площадке 40 на 150 метров, а высота складирования достигала трех метров.

В МЧС присвоили пожару третий номер вызова, для его тушения пришлось мобилизировать дополнительные силы и средства, объявили сбор личного состава. На пожаре работали 18 единиц спецтехники и 63 спасателя. Из двух ближайших источников организовали бесперебойную подачу воды, пишет gomel.today




11:30 29/05/2018






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