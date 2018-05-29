Полыхало на всю округу: крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии в Гомеле
29 мая в районе полуночи на улице Барыкина на частном предприятии по деревообработке загорелись пиломатериалы.
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Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил дерево на площадке 40 на 150 метров, а высота складирования достигала трех метров.
В МЧС присвоили пожару третий номер вызова, для его тушения пришлось мобилизировать дополнительные силы и средства, объявили сбор личного состава. На пожаре работали 18 единиц спецтехники и 63 спасателя. Из двух ближайших источников организовали бесперебойную подачу воды, пишет gomel.today
11:30 29/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.