В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой: есть погибшие
Один мужчина погиб и еще двое получили тяжелые ранения в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны. По предварительным данным, бомба взорвалась от удара молотком.
В одном из лесных массивов румынского уезда Бакэу взорвалась бомба времен Второй мировой войны. В результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали.
"После взрыва 27-летний мужчина умер и еще двое получили ранения. Одному пострадавшему пришлось ампутировать руку, второй получил травму грудной клетки и раны в области половых органов. Также осколки повредили ему бедренную артерию", – говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента.
Источник: korrespondent.net
11:10 29/05/2018
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