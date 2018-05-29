В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой: есть погибшие

В одном из лесных массивов румынского уезда Бакэу взорвалась бомба времен Второй мировой войны. В результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали.

"После взрыва 27-летний мужчина умер и еще двое получили ранения. Одному пострадавшему пришлось ампутировать руку, второй получил травму грудной клетки и раны в области половых органов. Также осколки повредили ему бедренную артерию", – говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента.