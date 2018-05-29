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В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой: есть погибшие

Один мужчина погиб и еще двое получили тяжелые ранения в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны. По предварительным данным, бомба взорвалась от удара молотком.

В одном из лесных массивов румынского уезда Бакэу взорвалась бомба времен Второй мировой войны. В результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали.
 
"После взрыва 27-летний мужчина умер и еще двое получили ранения. Одному пострадавшему пришлось ампутировать руку, второй получил травму грудной клетки и раны в области половых органов. Также осколки повредили ему бедренную артерию", – говорится в сообщении.
 
Полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента.

Источник: korrespondent.net
11:10 29/05/2018






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