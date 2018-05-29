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Первая жертва: умер один из пострадавших при взрыве на предприятии "Алкид"

Ночью 29 мая скончался один из рабочих, пострадавших при взрыве 22 мая на предприятии «Алкид» в Королевом Стане.

«Сегодня ночью умер один из пострадавших на предприятии „Алкид“. Наш друг и товарищ, совсем молодой парень. Он получил наибольшее количество ожогов и, не приходя в сознание, умер», — написали в редакцию TUT.BY коллеги погибшего.

«При взрыве травмы различной степени тяжести получили четверо мужчин. Один из работников, 32 лет, находившийся в больнице тяжелом состоянии, скончался», — подтвердила информацию официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Она добавила, что проводится комплекс пожарно-технической, взрывотехнической, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, строительно-технической экспертиз. Расследование продолжается.


Напомним, утром 22 мая на предприятии «Алкид» в деревне Королев Стан Минского района произошел взрыв. Пострадали четыре человека, двое из них в реанимации. 

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Беларуси).


10:41 29/05/2018






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