«Сегодня ночью умер один из пострадавших на предприятии „Алкид“. Наш друг и товарищ, совсем молодой парень. Он получил наибольшее количество ожогов и, не приходя в сознание, умер», — написали в редакцию TUT.BY коллеги погибшего.





«При взрыве травмы различной степени тяжести получили четверо мужчин. Один из работников, 32 лет, находившийся в больнице тяжелом состоянии, скончался», — подтвердила информацию официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.





Она добавила, что проводится комплекс пожарно-технической, взрывотехнической, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, строительно-технической экспертиз. Расследование продолжается.









Напомним, утром 22 мая на предприятии «Алкид» в деревне Королев Стан Минского района произошел взрыв. Пострадали четыре человека, двое из них в реанимации.





Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Беларуси).



