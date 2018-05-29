Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Туристам на заметку: в ЕС запретили фотографировать незнакомцев

С 25 мая во всех странах Евросоюза вступил в силу запрет, который коснется абсолютно всех туристов.

Как передает replyua.net, этот запрет может существенно навредить как местным жителям, так и иностранным туристам. 

Дело в том, что теперь в ЕС запрещено фотографирование и публикация снимков с третьими лицами, - то есть с незнакомыми людьми, которые попадают в объектив камеры. Если кто-то чужой все-таки попал в объектив камеры, необходимо взять у него письменное разрешение на публикацию материала в социальной сети. 

Если же это невозможно, то у фотографа остается два варианта для выхода из сложившейся ситуации: редактирование снимка, обеспечивающее «размытость» лиц незнакомых людей, или же отказ от публикации снимков в Интернете. 

Этот закон накладывает «вето» на общие снимки и на панораму многих достопримечательностей, ведь в Европе очень много мест, где круглые сутки бывает многолюдно, поэтому у туристов не получится сделать «одинокие» фото, к примеру, на фоне Эйфелевой башни или того же Биг-Бена. 

10:27 29/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё