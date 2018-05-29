Туристам на заметку: в ЕС запретили фотографировать незнакомцев

Как передает replyua.net , этот запрет может существенно навредить как местным жителям, так и иностранным туристам.





Дело в том, что теперь в ЕС запрещено фотографирование и публикация снимков с третьими лицами, - то есть с незнакомыми людьми, которые попадают в объектив камеры. Если кто-то чужой все-таки попал в объектив камеры, необходимо взять у него письменное разрешение на публикацию материала в социальной сети.





Если же это невозможно, то у фотографа остается два варианта для выхода из сложившейся ситуации: редактирование снимка, обеспечивающее «размытость» лиц незнакомых людей, или же отказ от публикации снимков в Интернете.





Этот закон накладывает «вето» на общие снимки и на панораму многих достопримечательностей, ведь в Европе очень много мест, где круглые сутки бывает многолюдно, поэтому у туристов не получится сделать «одинокие» фото, к примеру, на фоне Эйфелевой башни или того же Биг-Бена.