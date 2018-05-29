Ну и ну! «У шахидов есть пояс смертника, а у белорусского арт-террориста есть вот это»
Художник Алесь Пушкин продемонстрировал «Салідарнасці» свое секретное оружие.
Впервые он вышел с ним в 2009 году на празднование Дня Воли в местечке Бобр. На фотографиях художник в берете, который щедро перепачкан в красках.
— Гэта сапраўдны артэфакт, — Алесь Пушкин снимает тот самый берет со стены и рассказывает очередную историю:
— У шахідаў ёсць пояс смяротніка, а ў беларускага арт-тэрарыста — такі вось берэт. І калі яго будуць круціць, то ён будзе вось так пэцкаць міліцыянтаў. Калісьці будзе ляжаць у музеі — як узор негвалтоўнага супраціву.
Полностью беседу читайце здесь.
09:50 29/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.