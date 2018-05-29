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Ну и ну! «У шахидов есть пояс смертника, а у белорусского арт-террориста есть вот это»

Художник Алесь Пушкин продемонстрировал «Салідарнасці» свое секретное оружие.


Впервые он вышел с ним в 2009 году на празднование Дня Воли в местечке Бобр. На фотографиях художник в берете, который щедро перепачкан в красках.

— Гэта сапраўдны артэфакт, — Алесь Пушкин снимает тот самый берет со стены и рассказывает очередную историю:

— У шахідаў ёсць пояс смяротніка, а ў беларускага арт-тэрарыста — такі вось берэт. І калі яго будуць круціць, то ён будзе вось так пэцкаць міліцыянтаў. Калісьці будзе ляжаць у музеі — як узор негвалтоўнага супраціву.

Полностью беседу читайце здесь.
09:50 29/05/2018






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