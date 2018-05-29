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В Омане и Йемене от циклона погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в Омане и Йемене из-за тропического циклона Мекуну, обрушившегося на Аравийский полуостров. "За несколько дней в Омане количество осадков превысило ежегодную норму в три раза. Скорость ветра местами достигала 180 км/час", - сообщает The Weather Channel.

По данным Организации объединенных наций, в результате шторма погибло по меньшей мере семь человек, а восемь пропали без вести.

 

 

 twitter.com/GlobalNewsIL

 

Более 500 семей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены дороги, линии электропередач, пострадала система водоснабжения страны.

 

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 33 человека погибли в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром.

09:44 29/05/2018






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