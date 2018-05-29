В Омане и Йемене от циклона погибли 13 человек

По данным Организации объединенных наций, в результате шторма погибло по меньшей мере семь человек, а восемь пропали без вести.

twitter.com/GlobalNewsIL

Более 500 семей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены дороги, линии электропередач, пострадала система водоснабжения страны.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 33 человека погибли в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром.