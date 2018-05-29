Пух летит от старых послевоенных тополей. Фото из архива "КП".Пух летит от старых послевоенных тополей. Фото из архива "КП".





По улице невозможно пройти, чтобы не попасть под этот «летний снег». И кажется, что чихаем мы чаще обычного именно из-за него. Хотя врачи напоминают: аллергию, вопреки народному мнению, сам тополиный пух не вызывает. Но он переносит пыльцу злаков цветущих трав.





Советы стандартные: принимать противоаллергенные препараты, закрывать дома все форточки и проветривать помещения только рано утром или поздно вечером. Также очень важно смывать с себя пыльцу после прогулок в городе. Нужно промывать не только глаза и нос, но еще и волосы.









От пуха может выйти из строя техника. Так что будьте начеку.





- Забитые радиаторы кондиционеров - ежегодная сезонная напасть, - рассказали «Комсомолке» в одной из фирм по ремонту кондиционеров. - Тополиный пух засасывает в вентилятор внешнего блока, там пух застревает в сотах теплообменника. Бывает, он засоряется настолько, что кондиционеру становится «сложно дышать». Помогает разбор и промывка вентиляторов. Как правило, мы делаем это после того, как «сезон пуха» закончится.





Похожая проблема есть и с автомобилями:





- Некоторое время назад от этой напасти страдала Москва, когда там было много тополей, - рассказал «Комсомолке» автомобильный эксперт Дмитрий Перлин. - В этом году в Минске тоже очень много пуха. Он забивается в соты автомобильных радиаторов, в результате двигатель хуже охлаждается. Нужно внимательно следить за температурной стрелкой на приборной панели. Если начался перегрев - двигатель надо заглушить, а радиатор промыть. Если есть доступ - мойкой высокого давления. Если не получится - снимать его и мыть. Точно так же засоряются воздушный и салонный фильтры автомобиля, но это уже не так критично, как засор радиатора.





Зато работе общественного транспорта тополиный пух не помеха. Это «Комсомолке» подтвердили в Троллейбусном парке №2 (в нем кроме троллейбусов есть еще и электробусы), и в Автобусном парке №4. А все потому, в автобусах и троллейбусах спереди нет массивного радиатора, и система охлаждения построена несколько иным образом.





БУДЬ В КУРСЕ!





Пух летит от старых послевоенных тополей





- Пух летит от тех тополей, которые были высажены в послевоенные годы, - рассказали в «Минскзеленстрое». - Со временем они отживают свое, их спиливают и сажают китайские тополя. Вот от них пух уже практически не летит. Но полностью отказаться от таких деревьев сложно - китайские тополя очень хорошо очищают воздух от выхлопных газов.





Иногда кажется, что тополь - одно их самый распространенных деревьев в Минске. Однако это не так. По последним данным Института природопользования Академии наук Беларуси, самые популярные деревья в Минске - липа (35,1%), каштан (21,8%) и клен (19,7%). Тополей в Минске - всего 3,5%.



