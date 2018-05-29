Наглотались от души: сезон тополиного пуха, страдают люди, кондиционеры и легковушки
В этом году из-за резко наступившего лета тополиный пух атаковал нас уже в мае
Пух летит от старых послевоенных тополей. Фото из архива "КП".Пух летит от старых послевоенных тополей. Фото из архива "КП".
По улице невозможно пройти, чтобы не попасть под этот «летний снег». И кажется, что чихаем мы чаще обычного именно из-за него. Хотя врачи напоминают: аллергию, вопреки народному мнению, сам тополиный пух не вызывает. Но он переносит пыльцу злаков цветущих трав.
Советы стандартные: принимать противоаллергенные препараты, закрывать дома все форточки и проветривать помещения только рано утром или поздно вечером. Также очень важно смывать с себя пыльцу после прогулок в городе. Нужно промывать не только глаза и нос, но еще и волосы.
От пуха может выйти из строя техника. Так что будьте начеку.
- Забитые радиаторы кондиционеров - ежегодная сезонная напасть, - рассказали «Комсомолке» в одной из фирм по ремонту кондиционеров. - Тополиный пух засасывает в вентилятор внешнего блока, там пух застревает в сотах теплообменника. Бывает, он засоряется настолько, что кондиционеру становится «сложно дышать». Помогает разбор и промывка вентиляторов. Как правило, мы делаем это после того, как «сезон пуха» закончится.
Похожая проблема есть и с автомобилями:
- Некоторое время назад от этой напасти страдала Москва, когда там было много тополей, - рассказал «Комсомолке» автомобильный эксперт Дмитрий Перлин. - В этом году в Минске тоже очень много пуха. Он забивается в соты автомобильных радиаторов, в результате двигатель хуже охлаждается. Нужно внимательно следить за температурной стрелкой на приборной панели. Если начался перегрев - двигатель надо заглушить, а радиатор промыть. Если есть доступ - мойкой высокого давления. Если не получится - снимать его и мыть. Точно так же засоряются воздушный и салонный фильтры автомобиля, но это уже не так критично, как засор радиатора.
Зато работе общественного транспорта тополиный пух не помеха. Это «Комсомолке» подтвердили в Троллейбусном парке №2 (в нем кроме троллейбусов есть еще и электробусы), и в Автобусном парке №4. А все потому, в автобусах и троллейбусах спереди нет массивного радиатора, и система охлаждения построена несколько иным образом.
БУДЬ В КУРСЕ!
Пух летит от старых послевоенных тополей
- Пух летит от тех тополей, которые были высажены в послевоенные годы, - рассказали в «Минскзеленстрое». - Со временем они отживают свое, их спиливают и сажают китайские тополя. Вот от них пух уже практически не летит. Но полностью отказаться от таких деревьев сложно - китайские тополя очень хорошо очищают воздух от выхлопных газов.
Иногда кажется, что тополь - одно их самый распространенных деревьев в Минске. Однако это не так. По последним данным Института природопользования Академии наук Беларуси, самые популярные деревья в Минске - липа (35,1%), каштан (21,8%) и клен (19,7%). Тополей в Минске - всего 3,5%.
09:34 29/05/2018
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