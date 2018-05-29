



В исследовании (опросе) приняли участие 860 человек из Минска, областных центров и городов с населением более 50 000 человек (354 респондента участвовали в онлайн опросе).





Одним из наиболее интересных результатов исследования стал ТОП-10 «успешных» публичных лиц, согласно 15-16-летним подросткам.





В списке нашлось место только для одного белоруса – Дарьи Домрачевой. Посмотрите, кого считают успешными молодые белорусы, сообщает Белсат.



