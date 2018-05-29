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Устами младенцев: Билл Гейтс и Владимир Путин – самые успешные люди, согласно белорусским подросткам

Рекламное агентство VONDEL / HEPTA попыталось сделать «портрет» белорусского поколения Z (1995 – 2005 годов рождения).


В исследовании (опросе) приняли участие 860 человек из Минска, областных центров и городов с населением более 50 000 человек (354 респондента участвовали в онлайн опросе).

Одним из наиболее интересных результатов исследования стал ТОП-10 «успешных» публичных лиц, согласно 15-16-летним подросткам.

В списке нашлось место только для одного белоруса – Дарьи Домрачевой. Посмотрите, кого считают успешными молодые белорусы, сообщает Белсат.


08:59 29/05/2018






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