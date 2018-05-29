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Адвокат из Беларуси стала второй в финале проекта телекомпании BBC

Адвокат бюро "Цивилистика" Гомельской областной коллегии адвокатов Оксана Кусмерик стала второй в финале интеллектуальной игры "Гений", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Оксана Кусмерик была единственным участником от Беларуси в этой игре - всемирно известном проекте телекомпании BBC, который в Англии называется Mastermind. Она успешно прошла отбор и приняла участие в двух турах интеллектуальной игры, по результатам чего вышла в финал, показав самый высокий результат в борьбе с тремя сильнейшими российскими участниками. 

В финальной игре адвокат стала второй, набрав 22 балла. Она уступила победителю Михаилу Алтухову всего два очка. В нынешнем сезоне за звание "Гений" боролись 44 участника - люди разного возраста и профессий. Интеллектуальная игра "Гений" стартовала в 2017 году в эфире телеканала "Россия К". Участнику для получения почетного титула необходимо пройти отборочные игры и победить в финале - за определенное время дать как можно большее количество правильных ответов на вопросы. 

"Гений" вызвал огромный интерес у телезрителей, собрав у экранов самую широкую аудиторию. Здесь идет проверка знаний по огромному кругу вопросов: литературе, искусству, науке и др. Осложняется ситуация волнением, ограниченным временем. В результате награда достается не только самому знающему, но и с крепкими нервами. ﻿

08:24 29/05/2018






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