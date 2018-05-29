Эта гипотетическая планета должна быть в 10 раз более массивна, нежели Земля, и, если она существует, то движется вокруг Солнца по очень далекой орбите, имеющей сильный эксцентриситет. На прошлой неделе ученые сообщили об обнаружении еще одного странно движущегося астероида, который полностью вписывается в теорию о существовании девятой планеты.









Этот астероид, 2015 BP519, вращается вокруг Солнца по эксцентричной орбите с максимальным и минимальным удалением в 862 и 35 раз превышающим расстояние от Земли до Солнца соответственно. Но самым необычным является то, что плоскость орбиты движения объекта 2015 BP519 наклонена под углом в 54 градуса к основной плоскости Солнечной системы.





Астероид 2015 BP519 был обнаружен группой астрономов во время проведения обзора Dark Energy Survey. Позже ученые составили математическую модель движения этого объекта, которая показала, что астероид 2015 BP519 является самым необычным из известных транснептуновых космических объектов (Trans-Neptunian Object). После построения модели ученые начали искать объяснение такой необычной траектории движения астероида 2015 BP519. И наиболее подходящим объяснением стало влияние девятой планеты, которая силами своей гравитации "выдернула" этот астероид из нормальной плоскости Солнечной системы, пишет Интерфакс.









Факт существования астероида 2015 BP519 и его необычная траектория не являются неопровержимым доказательством факта существования девятой планеты. Астрономам еще не известно доподлинно, что происходило на самом деле во время формирования Солнечной системы на самых ранних этапах этого процесса. Астероид 2015 BP519 мог еще тогда изменить свою траекторию, столкнувшись с более массивным объектом, которые заполняли практически все пространство системы.





Тем не менее, ученые, в том числе и Константин Батыгин, астрофизик из Калифорнийского технологического института, чрезвычайно взволнованы последним открытием. По их мнению, астероид 2015 BP519 все же является доказательством существования девятой планеты, а тщательный анализ его траектории движения может дать им подсказки касательно того, где следует искать эту планету в настоящий момент времени.



