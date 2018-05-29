Российский миллиардер Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси», иммигрировал в Израиль. Эту информацию подтвердили в израильском Министерстве внутренних дел, передает газета The Times Of Israel.





«Роман Абрамович приехал в посольство Израиля в Москве и подал запрос на получение разрешения иммигрировать. Его документы проверили в соответствии с Законом о возращении, и его [запрос] был признан правомочным», — заявили израильскому «Десятому каналу » в бюро по связям «Натив» (занимается вопросами репатриации евреев).





51-летний Абрамович, по информации МВД Израиля, утром в понедельник, 28 мая, приземлился в аэропорту Бен-Гуриона. После этого, как уточнили в министерстве, предприниматель в соответствии с законом о репатриации, согласно которому евреи могут стать гражданами Израиля, получил израильское удостоверение личности.





По данным издания Israel Hayom, миллиардер собирается жить в фешенебельном районе Неве-Цедек в Тель-Авиве, где у него строится особняк.





Процедура получения израильского гражданства состоит из двух этапов — проверка права, чаще всего осуществляется через израильское консульство, например в Москве, и собственно получение гражданства, уже в Израиле, рассказал адвокат Эли Гервиц. Израильский паспорт дает Роману Абрамовичу как право проживать в Израиле, так и безвизовый въезд в почти 150 стран, включая Англию. Как инвестор он получает десятилетние налоговые каникулы на подавляющее большинство зарубежных доходов, и даже освобождение от отчетности о них в Израиле, уточнил адвокат.





Forbes оценивает состояние Романа Абрамовича почти в $11 млрд (11-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России). Основной актив Абрамовича — 31% в группе Evraz. Кроме этого, бизнесмену принадлежат 24% «Первого канала» и футбольный клуб «Челси».



