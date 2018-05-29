"Это нормальное явление. Из-за ряда предпринятых в Беларуси мероприятий, в том числе и созданию госинспекции по охране животного и растительного мира, почти нет браконьеров, а численность медведей заметно выросла. Поэтому их и можно чаще встречать", — отметил специалист.





По словам Бурко, медведи по возможности избегают мест скопления людей или трасс, но, по целому ряду причин, вынуждены иногда выходить из лесных массивов.





"С увеличением численности возникает вопрос о пропитании, поиске новых мест и миграции, поисках партнера", — пояснил биолог.





Также чаще все говорят о появлении медведей и по причинам не биологического характера: у большего числа белорусов появились видеорегистраторы в машинах, почти у всех в мобильных телефонах есть камеры, поэтому появляется больше возможностей зафиксировать перемещение зверей.





Если вы встретили медведя — паниковать сразу не стоит, уверяет специалист.









"Да, для людей медведи несут опасность. Но нормальные особи, без болезней или ран, не будут агрессивными — страх перед человеком в них "воспитан" с детства. Если же зверь ранен — может напасть", — пояснил Бурко.





Когда вы увидели медведя, постарайтесь не делать резких движение и не издавать громких звуков — аккуратно уйдите к своей машине или другому укрытию. Залазить на дерево, к слову, бессмысленно — в отличие от волка, медведь может туда забраться.





"И старайтесь с умом подбирать места, где будете отдыхать или прогуливаться. В лесах проблемы могут быть не только из-за медведя или волка. Например, косуля может очень сильно ударить рогами. Надо быть осторожными", — призвал специалист.



