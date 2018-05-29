Журналисты погибли при освещении шторма в США
Телерепортер и фотожурналист канала WYFF News 4 погибли из-за тропического шторма Альберто, обрушившегося на США, сообщает News Channel 9.
Инцидент произошел в Южной Каролине, откуда журналисты вели прямой репортаж о катаклизме. На внедорожник, в котором находились два человека, упало дерево.
Шторм Альберто подошел к побережью Флориды 28 мая. Скорость ветра составляла более 20 м/с.
Ранее сообщалось, что ущерб от урагана Альберто может составить порядка 1 млрд долларов.
07:49 29/05/2018
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