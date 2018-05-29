Журналисты погибли при освещении шторма в США

Инцидент произошел в Южной Каролине, откуда журналисты вели прямой репортаж о катаклизме. На внедорожник, в котором находились два человека, упало дерево.

Шторм Альберто подошел к побережью Флориды 28 мая. Скорость ветра составляла более 20 м/с.

Ранее сообщалось, что ущерб от урагана Альберто может составить порядка 1 млрд долларов.