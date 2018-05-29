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Умер Арсень Лис

Умер белорусский литературовед, фольклорист, историк Арсень Лис.

«Умер выдающийся историк, символ гуманности и доброты, прекрасный человек Арсень Лис. С чувством глубокого сожаления пишу эту новость. Мои соболезнования родным. Алена, обнимаю тебя в этот момент скорби», — написала в своем фейсбуке Нина Стужинская.

Ему было 84 года, в последнее время сильно болел.

Арсень Сергеевич Лис родился 4 февраля 1934 года в Вётхове (сегодня Сморгонский район). Работал в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси. Исследовал традиционную культуру белорусов, литературу, историю и периодическую печать Западной Беларуси, жизнь и деятельность деятелей белорусского национально-освободительного движения, историю культуры. Автор монографий «Бронислав Тарашкевич», «Николай Щекотихин», «Петр Сергиевич», «Вечный странник: очерк о художнике Язэпе Дроздовиче», «жгучая молнии след: Этюды к портрету художника Горида».
07:09 29/05/2018






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