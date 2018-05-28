Дочь Алеся Адамовича Наталья принесла на церемонию награждения радиоприемник, по которому отец слушал Радио "Свобода" и "Голос Америки". Также она припомнила, что Александр Лукашук взял последнее интервью у Алеся Адамовича в Москве, передает "Еврорадио"





Премия имени Алеся Адамовича основана Белорусским ПЕН-центром и средствами массовой инфамацыи в 1995 году. Первым председателем жюри был Народный писатель Беларуси Василь Быков. В этом году премия вручалась в 17-й раз.





В прошлом году лауреатом премии был журналист Радио "Свобода" Змитер Бартосик за книгу "Быў у пана верабейка гаварушчы".