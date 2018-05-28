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Премию имени Алеся Адамовича получил директор белорусской службы Радио "Свобода" Александр Лукашук

Нынешним лауреатом премии имени Алеся Адамовича стал директор Белорусской службы Радио "Свобода" Александр Лукашук. Награду он получил за создание книжной серии "Библиотека Свободы", а также за издание книг "Приключения АРА в Беларуси" (2005) и "След мотылька" (2011).

Дочь Алеся Адамовича Наталья принесла на церемонию награждения радиоприемник, по которому отец слушал Радио "Свобода" и "Голос Америки". Также она припомнила, что Александр Лукашук взял последнее интервью у Алеся Адамовича в Москве, передает "Еврорадио".

Премия имени Алеся Адамовича основана Белорусским ПЕН-центром и средствами массовой инфамацыи в 1995 году. Первым председателем жюри был Народный писатель Беларуси Василь Быков. В этом году премия вручалась в 17-й раз.

В прошлом году лауреатом премии был журналист Радио "Свобода" Змитер Бартосик за книгу "Быў у пана верабейка гаварушчы".

22:56 28/05/2018






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