Ученые создали гибрид курицы и человека

Как передает Oxu.Az со ссылкой на журнал Nature, исследователи надеются, что это позволит им лучше изучить, как из клеток формируется плод.





В начале ХХ века у рыб и земноводных были открыты специальные клетки-организаторы, которые играют решающую роль в раннем формировании структур организма.





При пересадке этих клеток от одного эмбриона к другому они стимулируют у второго эмбриона развитие еще одной хорды и нервной системы, включая спинной и головной мозг.





Впоследствии подобные клетки были открыты и у других видов животных.





Однако из-за этических принципов невозможно было выяснить, есть ли такие клетки у человека - эксперименты с человеческими эмбрионами запрещены после 14 дней развития, а клетки-организаторы начинают работать после этого срока.





Исследователи из Рокфеллеровского университета создали человеческие эмбрионы из стволовых клеток, а затем пересадили человеческие эмбриональные клетки в эмбрион курицы.





Это привело к формированию второго позвоночника и нервной системы, что доказало - у людей тоже существуют клетки-организаторы.





Ученые рассчитывают, что возможность экспериментировать с человеческими клетками-организаторами позволит им узнать больше о ранних патологиях развития, приводящих к выкидышам, а также подробнее изучить возможности применения стволовых клеток.





Следующим шагом станет изучение того, как именно работают клетки-организаторы.