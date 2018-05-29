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Ученые создали гибрид курицы и человека

Ученые из Нью-Йорка создали эмбрионы, состоящие из клеток курицы и человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на журнал Nature, исследователи надеются, что это позволит им лучше изучить, как из клеток формируется плод.

В начале ХХ века у рыб и земноводных были открыты специальные клетки-организаторы, которые играют решающую роль в раннем формировании структур организма.

При пересадке этих клеток от одного эмбриона к другому они стимулируют у второго эмбриона развитие еще одной хорды и нервной системы, включая спинной и головной мозг.

Впоследствии подобные клетки были открыты и у других видов животных.

Однако из-за этических принципов невозможно было выяснить, есть ли такие клетки у человека - эксперименты с человеческими эмбрионами запрещены после 14 дней развития, а клетки-организаторы начинают работать после этого срока.

Исследователи из Рокфеллеровского университета создали человеческие эмбрионы из стволовых клеток, а затем пересадили человеческие эмбриональные клетки в эмбрион курицы.

Это привело к формированию второго позвоночника и нервной системы, что доказало - у людей тоже существуют клетки-организаторы.

Ученые рассчитывают, что возможность экспериментировать с человеческими клетками-организаторами позволит им узнать больше о ранних патологиях развития, приводящих к выкидышам, а также подробнее изучить возможности применения стволовых клеток.

Следующим шагом станет изучение того, как именно работают клетки-организаторы.

07:25 29/05/2018






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