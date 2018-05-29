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Белорусские врачи призывают не давать гаджеты детям до 5 лет

Использование гаджетов маленькими детьми негативно влияет на их зрение, и количество детей с проблемами со зрением в Беларуси растет, заявила на пресс-конференции в Минске в понедельник главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Беларуси Валентина Волчок.

"За последние пять лет в Беларуси на 18% увеличилась заболеваемость органов зрения у детей. И это тот вопрос, решить который исключительно врачи в одиночку не в состоянии. Очень важно, чтобы родители понимали важность исключения из жизни ребенка хотя бы до 5-летнего возраста разнообразных гаджетов – смартфонов, планшетов и т.д.", - отметила она.

В то же время В.Волчок обратила внимание на то, что оптимальным было бы отсутствие какого-либо знакомство маленьких детей с не очень полезными ввиду мерцания экрана гаджетами.

"Отбирая телефон у ребенка, который уже хорошо с ним знаком, мы травмируем его психику и провоцируем истерику", - цитирует представительницу Минздрава Интерфакс

07:35 29/05/2018






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