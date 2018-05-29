И пять месяцев года не прошло, а на Минщине уже 30 дел о ложных доносах
Как сообщило сегодня Минское областное управление Следственного комитета, с начала года в суды области поступило почти 30 уголовных дел о ложных доносах.
Так, 53-летняя жительница Любанского района выдумала, что ее обокрали на рынке, чтобы не платить штраф за утерю документов. Она утверждала, что грабитель порезал ее сумку и похитил личные вещи с документами. Однако милиционеры выяснили, что ничего такого и близко не было.
В Логойском районе 34-летний мужчина доверил руль своего авто 18-летнему приятелю, а потом что-то разобиделся и решил «повесить» на него угон автомобиля. Перед этим изрядно поддали оба. Когда инспекторы остановили Audi А6, ее собственник находился на пассажирском сидении. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но он продолжал настаивать, что парень (у которого, к слову, не было прав) угнал автомобиль, пока он спал в салоне.
Это, как сообщается, дела «из последних». И небезобидные. Статья 400 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложный донос о совершении преступления) предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Белорусский партизан"
07:16 29/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.