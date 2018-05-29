Так, 53-летняя жительница Любанского района выдумала, что ее обокрали на рынке, чтобы не платить штраф за утерю документов. Она утверждала, что грабитель порезал ее сумку и похитил личные вещи с документами. Однако милиционеры выяснили, что ничего такого и близко не было.





В Логойском районе 34-летний мужчина доверил руль своего авто 18-летнему приятелю, а потом что-то разобиделся и решил «повесить» на него угон автомобиля. Перед этим изрядно поддали оба. Когда инспекторы остановили Audi А6, ее собственник находился на пассажирском сидении. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но он продолжал настаивать, что парень (у которого, к слову, не было прав) угнал автомобиль, пока он спал в салоне.





Это, как сообщается, дела «из последних». И небезобидные. Статья 400 Уголовного кодекса Беларуси (заведомо ложный донос о совершении преступления) предусматривает до пяти лет лишения свободы.