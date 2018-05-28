Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»

Следственный комитет выясняет причину его смерти. По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений). Задержаны 12 человек.

Как рассказал TUT.BY отец 23-летнего пострадавшего в драке парня, два местных парня шли на день рождения, а в одном из домов отдыхали городские ребята.









— Не знаю, из-за чего, но между ними вышла потасовка. Сын говорил, что деревенские ребята ушли на речку, городские вызвали своих друзей. Приехали в 23.00 с битами на пяти легковых автомобилях и одном микроавтобусе. По его словам, били всех подряд. У сына небольшие гематомы на голове, ссадины на ногах, били по ребрам.





Мама одного из пострадавших в драке парней рассказала Медиа-Полесьюподробности инцидента.

Сын Жанны Дмитриевны Иван приехал из Минска в Дребск, где живут его бабушка и друзья. С Иваном были его двое его приятелей из Минска.

После случившегося молодые люди в шоке. Один из них сказал: «Я таких зверей в жизни не видел…»

Со слов мамы Ивана, трое минчан, погибший парень-моряк из Мурманска, а также его знакомый и ещё пару местных жителей сидели на речке.

В какой-то момент отдыхавшие горожане в пустующем доме вызвали «подкрепление», лунинчане на машинах, бусе стали направляться к сидевшим у реки.

— 18 человек с битами, арматурой набросились на спокойно сидевших ребят, — рассказывает услышанное от сына Жанна Дмитриевна. — Когда эта толпа бежала, тряслись стены дома.









От доносившихся с речки криков, «рёва» многие местные до сих пор не могут прийти в себя.

— Вы только представьте, чтобы спастись, они бежали в воду, — делится женщина. — У сына избита вся голова, у другого парня переломаны рёбра. Один погиб.

Со слов Жанны Дмитриевны, после случившегося ночью в деревню приехали родственники лунинецких парней, чтобы «замести следы».

Мать пострадавшего удивлена, почему на теле погибшего не было видимых признаков насильственной смерти.

— Он же был в этой компании, есть масса свидетелей, — говорит женщина.