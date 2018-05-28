Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Штрафным баллам быть: подведены итоги общественного обсуждения изменений в ПДД

Подведены итоги общественного обсуждения изменений закона о дорожном движении, сообщает «СБ. Беларусь Сегодня».

В УГАИ МВД нам рассказали, что большинство респондентов поддержали идею введения системы штрафных баллов за административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Участники обсуждения считают такой подход действенным против злостных нарушителей, а также – что подобные изменения дисциплинируют водителей. Многие согласились с необходимостью замены «бессрочных» водительских удостоверений, информируют в ГАИ. Эта мера, по мнению граждан, создаст равные условия для всех водителей и поспособствует повышению безопасности на дорогах, обязав владельцев таких удостоверений пройти медицинское переосвидетельствование.


Автомобилисты высказались «за» предложение выдавать международные водительские удостоверения. В Беларуси они не потребуются. Выдавать их станут по желанию и заявлениям граждан, планирующих автопоездки в страны, не ратифицировавшие Венскую конвенцию о дорожном движении. Общественность поддержала и идею предоставления права управления мотовездеходами, снегоболотоходами и снегоходами, а также возможность обучения и сдачи экзаменов на автомобиле с автоматической трансмиссией.

Конструктивные предложения граждан, отмечают в ГАИ, уже учтены и внесены в законопроект. После внесения некоторых корректировок законопроект планируется направить для дальнейшего рассмотрения в Парламент.

19:01 28/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё