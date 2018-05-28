



Идея такого шага со стороны Facebook заключается в том, чтобы заблокировать интимные фото пользователей еще до того, как они попадут в сеть. Если вы вдруг беспокоитесь, что кто-то может распространить их в интернете из недобрых побуждений.





Подобную технологию уже используют для борьбы с детской порнографией. Facebook протестировал систему в Австралии, теперь распространяет ее на Британию, США и Канаду.









Если у вас есть фотографии, из-за которых вы беспокоитесь, в Facebook говорят, что вам следует связаться с их партнером, который занимается этой проблемой - в Британии это горячая линия для помощи жертвам порномести. Ее работники отправят вам ссылку, по которой можно загрузить фотографии.





Как объясняет руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис, эти фотографии увидит "только очень маленькая группа из около пяти специально обученных аналитиков".





Они создадут для каждой фотографии уникальный цифровой отпечаток. Этот специальный код будет храниться в базе данных.









Если кто-то другой попытается загрузить в Facebook, Instagram или Messenger это же фото, система распознает его отпечаток и заблокирует еще до того, как оно появится онлайн.





В базе данных будут храниться только уникальные коды фотографий - оригиналов там не будет.