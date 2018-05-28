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Как работает человеческий мозг: опровергнут популярный миф

Существует распространенное мнение о том, что мозг использует только 10% своей мощности, однако это - лишь приятная легенда, уверяют в Минздраве.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о том, что человеческий мозг работает не на все 100%. По ее словам, это лишь легенда, на которой долгое время наживались шарлатаны, они обещали "включить" его на всю мощность и увеличить производительность, задействовав пассивные участки мозга.

"Используя МРТ-диагностику, ученым удалось наглядно продемонстрировать, как различные участки мозга реагируют в ответ на различные раздражители, четко доказывая, что человек использует свой мозг на 100%. Поэтому наш мозг работает исправно, более того, фиксирование этих активных 10% связано с его уникальной способностью хранить энергию и управлять задачами", - говорится в сообщении и.о. главы Минздрава Супрун рассказала, что лучший способ помочь мозгу работать лучше - это вести здоровый образ жизни. "Когда организм получает достаточно питательных веществ, физической активности и отдыха, тогда и мозг работает на полную мощность", - добавила и.о. министра здравоохранения.




Источник: Unian.net
18:56 28/05/2018






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