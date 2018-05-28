Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ в 2017 году
Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ".
В пресс-службе аэропорта сообщили, по итогам работы за 2017 год Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ".
На прошедшем в Москве годовом отчетном собрании, где присутствовали представители ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации стран - участниц СНГ, были подведены итоги работы за прошедший год и награждены победители конкурса.
Среди других претендентов, став лучшим в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ", Национальный аэропорт Минск за прошедший год стал лидером по объемам перевозок, обслужив более 1 миллиона пассажиров.
18:30 28/05/2018
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