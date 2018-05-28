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Ученые доказали, что чай для похудения не способствует снижению веса‍

Ученым из Университета общественного здоровья и профилактической медицины удалось доказать, что набирающие популярность в последнее время чаи для похудения не оказывают никакого положительного влияния на процесс снижения веса.

По мнению группы исследователей во главе с доктором наук Кеном Харви, ни один чай в мире не способен решить проблемы с весом без правильного питания и регулярной физической активности.


«Просто пить чай и худеть? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», – отметил К. Харви.

По словам ученого, незначительное снижение веса, которое может иметь место после приема разного рода разрекламированных чаев для похудения, объясняется эффектом плацебо.

Доктор Харви также порекомендовал всем перестать тратить деньги на подобные чаи и приобрести фрукты и овощи.

Источник: belnovosti.by
18:19 28/05/2018






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