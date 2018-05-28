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"Угрожал безопасности людей". В Бобруйске застрелили годовалого лосенка

В центре Бобруйска годовалого лосенка местные жители заметили рано утром в воскресенье возле ледового дворца.
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До вечера животное разгуливало по Бобруйску, распугав отдыхающих на площади Ленина и на улице Минской. В районе Октябрьской спасатели все же смогли оцепить часть тротуара, но лесного гостя это не остановило, передает tut.by

Животное несколько раз перепрыгивало через металлический забор, отделявший пешеходную зону от проезжей части, и бежало в сторону любопытствующих прохожих, столпившихся на противоположной стороне улицы. Толпа моментально рассасывалась: кто-то прятался в ближайшем магазине, кто-то — за углом дома.

— Ну что ты творишь! Что ты творишь! — пытался увещевать животное сотрудник МЧС.
Его коллега пытался отпугивать лося с помощью хлопков в ладоши и окриков.

— Он у нас охотник — знает, как обращаться с дикими животными.

Однако шумовые эффекты не помогли: в какой-то момент напуганный лосенок по диагонали пересек проезжую часть и скрылся во дворе пятиэтажки по улице Минской, в нескольких кварталах от здания горисполкома.

Любопытные бобруйчане побежали следом за животным, вооружившись мобильниками. Многие открыто возмущались тем, что лося до сих пор не усыпили и не осмотрели: из раны на голове у него сочилась кровь. 

Во дворе напуганное животное забилось в небольшой проем между припаркованными машинами и забором. Все въезды на придомовую территорию тут же были перекрыты.

Между тем за забором начался стихийный митинг. Горожане возмущались, что меры по спасению лося не принимаются.

— У нас есть ветеринар в частной клинике, которая готова ввести животному снотворное. Позовите кого-нибудь из начальства! — выкрикивала женщина за ограждением. На ее призывы представители МЧС, милиции и ОМОНа, обеспечивающего охрану огражденной территории, не отреагировали.

Дворовой проезд перекрыли машины МЧС и милиции, раздался выстрел. В версию о том, что лося усыпили и позже отвезут в лес, ожидавшие финала истории горожане не поверили.


Информацию о том, что лось действительно убит — но позже, подтвердил начальник Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Савченко.

— Животное пришлось ликвидировать. После осмотра ветеринаром выяснилось, что у лося переломаны ноги. К тому же он представлял угрозу для жителей города.

17:51 28/05/2018






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