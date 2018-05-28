По информации пресс-службы Конференции католических епископов в Беларуси, официального документа об отсрочке пока нет: «В военкоматах об этом предупредили на словах», пишет tut.by





В понедельник, 28 мая, некоторые из призывников должны были с вещами приехать в военкоматы по месту жительства.





— Я связался с отцом Андреем из Гродно (священник, который уже окончил семинарию и служит в кафедральном костеле Гродно. — Прим. TUT.BY), — рассказывает ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси. — Утром он подошел в военкомат, но информации об отсрочке еще не было. Его попросили прийти через час, а после этого сообщили, что он может быть свободен.





Отцу Андрею скоро 27, и в армию его уже не призовут. Семинаристы же получили отсрочку до февраля.





— Наши студенты духовных школ разных рангов сегодня тоже получили отсрочки от армии, — сообщил протоиерей Сергий Лепин, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата).





На вопрос, почему священники и семинаристы в этом году получили повестки, у Юрия Санько ответа нет.





— Инцидент произошел, — говорит собеседник. — Нам было несложно попросить об отсрочке. Если в феврале ситуация повторится, мы еще раз попросим.





Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что десятки будущих католических и православных священников по всей Беларуси получили повестки в военкомат. Среди призывников — один католический священник, который уже окончил семинарию и служит в кафедральном костеле Гродно.





В Минобороны эту ситуацию описали так: «Все в рамках закона».





После этого католические бискупы Беларуси обратились к Лукашенко. Они просили предоставить семинаристам и священникам призывного возраста отсрочку от прохождения военной службы. Раньше такие возможности и у православных, и у католических священников были.





По словам представителей католической церкви, руководство семинарий направляло списки учащихся в государственные органы, и клириков не призывали. Исключения случались, когда кого-то случайно не включали в список. Но такие ситуации быстро исправлялись.