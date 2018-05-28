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Католические и православные семинаристы получили отсрочку от службы в армии

В этот весенний призыв католических и православных священников и семинаристов в армию не заберут.

По информации пресс-службы Конференции католических епископов в Беларуси, официального документа об отсрочке пока нет: «В военкоматах об этом предупредили на словах», пишет tut.by

В понедельник, 28 мая, некоторые из призывников должны были с вещами приехать в военкоматы по месту жительства.

— Я связался с отцом Андреем из Гродно (священник, который уже окончил семинарию и служит в кафедральном костеле Гродно. — Прим. TUT.BY), — рассказывает ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси. — Утром он подошел в военкомат, но информации об отсрочке еще не было. Его попросили прийти через час, а после этого сообщили, что он может быть свободен.

Отцу Андрею скоро 27, и в армию его уже не призовут. Семинаристы же получили отсрочку до февраля.

— Наши студенты духовных школ разных рангов сегодня тоже получили отсрочки от армии, — сообщил протоиерей Сергий Лепин, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата).

На вопрос, почему священники и семинаристы в этом году получили повестки, у Юрия Санько ответа нет.

— Инцидент произошел, — говорит собеседник. — Нам было несложно попросить об отсрочке. Если в феврале ситуация повторится, мы еще раз попросим.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что десятки будущих католических и православных священников по всей Беларуси получили повестки в военкомат. Среди призывников — один католический священник, который уже окончил семинарию и служит в кафедральном костеле Гродно. 

В Минобороны эту ситуацию описали так: «Все в рамках закона».

После этого католические бискупы Беларуси обратились к Лукашенко. Они просили предоставить семинаристам и священникам призывного возраста отсрочку от прохождения военной службы. Раньше такие возможности и у православных, и у католических священников были.

По словам представителей католической церкви, руководство семинарий направляло списки учащихся в государственные органы, и клириков не призывали. Исключения случались, когда кого-то случайно не включали в список. Но такие ситуации быстро исправлялись.

17:12 28/05/2018






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