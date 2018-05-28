Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Предпоследняя инстанция: Верховный суд Беларуси рассмотрит расстрельное дело

Как сообщают правозащитники, 29 мая в 9.30 часов в Верховном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы осужденного к смертной казни Александра Жильникова. Его подельник Вячеслав Сухарко кассационную жалобу на приговор даже не подавал

Александр Жильников и его знакомый Вячеслав Сухарко были обвинены в убийстве трех человек, разбое, краже документов. Вместе с ними по делу проходила также Алина Шульганова, которая обвинялась в организации причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека и подготовке к похищению человека.

Минский городской суд огласил приговор по данному делу 6 марта 2017 года: пожизненное заключение для мужчин и 12 лет лишения свободы для женщины. Однако 14 июля Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции с новым составом судебной коллегии по уголовным делам. В повторном процессе вердикт был вынесен в начале этого года: для Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова - смертная казнь, для Алины Шульгановой - 12 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в декабре 2015 года, когда  в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка. Как позже выяснилось, бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, не смогла смириться с тем, что ее кавалер ушел к другой, и решила соперницу проучить. Исполнители перестарались - вместо того, чтобы припугнуть соперницу, убили и новую избранницу парня, и его самого. Уже после задержания выяснилось, что Александр Жильников и Вячеслав Сухарко причастны еще и к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из преступников.

Напомним, что Верховный суд это в Беларуси предпоследняя инстанция в обжаловании смертных приговоров. Последняя – помилование президента.
"Белорусский партизан"
16:50 28/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё