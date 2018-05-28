Предпоследняя инстанция: Верховный суд Беларуси рассмотрит расстрельное дело
Как сообщают правозащитники, 29 мая в 9.30 часов в Верховном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы осужденного к смертной казни Александра Жильникова. Его подельник Вячеслав Сухарко кассационную жалобу на приговор даже не подавал
Александр Жильников и его знакомый Вячеслав Сухарко были обвинены в убийстве трех человек, разбое, краже документов. Вместе с ними по делу проходила также Алина Шульганова, которая обвинялась в организации причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека и подготовке к похищению человека.
Минский городской суд огласил приговор по данному делу 6 марта 2017 года: пожизненное заключение для мужчин и 12 лет лишения свободы для женщины. Однако 14 июля Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции с новым составом судебной коллегии по уголовным делам. В повторном процессе вердикт был вынесен в начале этого года: для Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова - смертная казнь, для Алины Шульгановой - 12 лет лишения свободы.
Трагедия произошла в декабре 2015 года, когда в своей квартире были убиты молодой парень и его девушка. Как позже выяснилось, бывшая подруга молодого человека, воспитательница детского сада Алина Шульганова, не смогла смириться с тем, что ее кавалер ушел к другой, и решила соперницу проучить. Исполнители перестарались - вместо того, чтобы припугнуть соперницу, убили и новую избранницу парня, и его самого. Уже после задержания выяснилось, что Александр Жильников и Вячеслав Сухарко причастны еще и к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из преступников.
Напомним, что Верховный суд это в Беларуси предпоследняя инстанция в обжаловании смертных приговоров. Последняя – помилование президента.
"Белорусский партизан"
16:50 28/05/2018
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