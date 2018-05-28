"Хозяйственный мужик": владелец дома под Минском нашел применение гигантскому агитплакату
В поселке Губичи (рядом с Раубичами) замечен самый "патриотичный" дом — его крыша накрыта гигантских размеров транспарантом с гербом Республики Беларусь.
При внимательном рассмотрении оказалось, что это части агитплакатов последних президентских выборов в 2015 году — на нем читаются надписи «11 кастрычніка» и «Прэзідэнта… Беларусь».
Фото появилось в соцсетях, его автор оставил лишь краткий комментарий: «Хозяйственный мужик».
И в самом деле патриотизм здесь ни при чем — владелец загородного дома таким образом решил проблему с гидроизоляцией кровли.
Если предположить, что транспарант ему достался бесплатно, то, по подсчетам tut.by, ему удалось сэкономить как минимум 100 рублей на гидроизоляционной пленке, которую ему пришлось бы покупать под шифер.
16:02 28/05/2018
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