При внимательном рассмотрении оказалось, что это части агитплакатов последних президентских выборов в 2015 году — на нем читаются надписи «11 кастрычніка» и «Прэзідэнта… Беларусь».





Фото появилось в соцсетях, его автор оставил лишь краткий комментарий: «Хозяйственный мужик».









И в самом деле патриотизм здесь ни при чем — владелец загородного дома таким образом решил проблему с гидроизоляцией кровли.





Если предположить, что транспарант ему достался бесплатно, то, по подсчетам tut.by , ему удалось сэкономить как минимум 100 рублей на гидроизоляционной пленке, которую ему пришлось бы покупать под шифер.



