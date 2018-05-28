Чупакаброй, разрывавшей кроликов в Калинковичском районе, оказалась дикая собака
Первый такой инцидент в Калинковичском районе произошел в апреле, второй – на днях, когда жертвами стали сразу 19 кроликов. Местные жители только гадали, что за чупукабра позарилась на их живность.
Однако, как сообщают «Калінкавіцкія навіны», ночной «гость» больше никого не потревожит. Накануне старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский, к которому с просьбой о помощи жители деревни Новая Антоновка, выследил его и застрелил зверя.
— Собака, действительно, оказалась не совсем обычная, — рассказал старший егерь. — Она была крупная и с большими зубами. Окрас шерсти серо-коричневый, немного похожа на шакала. Скорее всего, это была одичавшая собака с сильно развитым охотничьим инстинктом.
Напомним, что специалисты в Беларуси давно говорят о появлении волкособов – смеси собаки и волка, которая отличается даже большей агрессивность, чем волки, но не боится людей и обжитой местности.
15:59 28/05/2018
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