Однако, как сообщают «Калінкавіцкія навіны », ночной «гость» больше никого не потревожит. Накануне старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский, к которому с просьбой о помощи жители деревни Новая Антоновка, выследил его и застрелил зверя.





— Собака, действительно, оказалась не совсем обычная, — рассказал старший егерь. — Она была крупная и с большими зубами. Окрас шерсти серо-коричневый, немного похожа на шакала. Скорее всего, это была одичавшая собака с сильно развитым охотничьим инстинктом.





Напомним, что специалисты в Беларуси давно говорят о появлении волкособов – смеси собаки и волка, которая отличается даже большей агрессивность, чем волки, но не боится людей и обжитой местности.