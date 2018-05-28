Два рецидивиста погибли на Витебщине в результате разборок

Как выяснили правоохранительные органы, в квартире была устроена пьянка, в ходе которой вспыхнула ссора между погибшим и 30-летним судимым мужчиной. В результате последний побил собутыльника, и тот умер от побоев. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба МВД.





На следующий день в деревне Янковичи Россонского района среди бела дня на улице нашли тело пенсионера с колото-резаной раной грудной клетки. Как предварительно установила милиция, он был зарезан 59-летним односельчанином в ходе ссоры. Оба жителя Янович ранее судимые, предполагаемого убийцу милиция задержала.







