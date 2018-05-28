Два рецидивиста погибли на Витебщине в результате разборок
25 мая в одной из квартир Витебска, принадлежащей 32-летнему ранее судимому витеблянину, обнаружили труп 50-летнего мужчины.
Как выяснили правоохранительные органы, в квартире была устроена пьянка, в ходе которой вспыхнула ссора между погибшим и 30-летним судимым мужчиной. В результате последний побил собутыльника, и тот умер от побоев. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба МВД.
На следующий день в деревне Янковичи Россонского района среди бела дня на улице нашли тело пенсионера с колото-резаной раной грудной клетки. Как предварительно установила милиция, он был зарезан 59-летним односельчанином в ходе ссоры. Оба жителя Янович ранее судимые, предполагаемого убийцу милиция задержала.
В отношении обоих задержанных мужчин возбуждены уголовные дела: 30-летнего горожанина подозревают в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшем по неосторожности смерть человека — часть 3 статьи 147 УК, а 59-летнего сельчанина в убийстве — часть 1 статьи 139 УК, пишет vitebsk.cc
15:09 28/05/2018
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