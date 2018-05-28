Ливень затопил в США целый город
В городе Эллиотт-Сити (штат Мэриленд, США) прошел такой ливень, что в городе уровень воды поднялся выше первых этажей домов.
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При этом город серьезно пострадал: разбиты окна, размыты фундаменты домов. О жертвах пока не сообщается.
Как сообщают местные СМИ, губернатор штата Ларри Хоган объявил чрезвычайное положение в округе. Людям рекомендуют не приближаться к пострадавшему городу, чтобы не подвергать себя опасности.
14:11 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.