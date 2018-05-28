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Ливень затопил в США целый город

В городе Эллиотт-Сити (штат Мэриленд, США) прошел такой ливень, что в городе уровень воды поднялся выше первых этажей домов.
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При этом город серьезно пострадал: разбиты окна, размыты фундаменты домов. О жертвах пока не сообщается.

Как сообщают местные СМИ, губернатор штата Ларри Хоган объявил чрезвычайное положение в округе. Людям рекомендуют не приближаться к пострадавшему городу, чтобы не подвергать себя опасности.



14:11 28/05/2018






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