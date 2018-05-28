Ливень затопил в США целый город

При этом город серьезно пострадал: разбиты окна, размыты фундаменты домов. О жертвах пока не сообщается.





Как сообщают местные СМИ, губернатор штата Ларри Хоган объявил чрезвычайное положение в округе. Людям рекомендуют не приближаться к пострадавшему городу, чтобы не подвергать себя опасности.







