"Бизнес инсайдер" включил Минск в список самых крутых городов Европы
Один из ведущих мировых новостных порталов «Бизнес инсайдер» включил Минск в список из 19 самых крутых европейских городов, которые можно посетить летом.
В своем списке издание поставило столицу Беларуси на последнее место, оставив на десерт после попсовых туристических мест. Минск назвали местом, где можно почувствовать советский дух и заодно удивить своих друзей поездкой.
«Если вам нравится слышать, как ваши друзья говорят «Куда?!», когда вы рассказываете им о своих планах на путешествия, то Минск должен быть на одном из первых мест в вашем список европейских столиц», – пишет «Бизнес инсайдер» со ссылкой на Lonely Planet.
Вот только, судя по всему, кроме того самого «советского духа» смотреть в Минске нечего, считают в издании – и рекламируют город фотографией Церкви всех святых на Калиновского и «сталинской архитектурой» с суши-барами. Странно, что про картошку не упомянули, пишет kyky.org
13:09 28/05/2018
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