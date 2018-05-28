Российский блогер написал твит по-беларуски - посольство пригласило его в гости
Блогер Илья Варламов разместил у себя в твиттере фото грозового неба над Беларусью. В комментариях уже шутят на тему флага Украины.
В ответ посольство Беларуси в России пригласило Варламова в гости.
Напомним, что Илья Варламов уже был в Минске в 2014 году и написал тогда пост «Плохой Минск».
Источник: the-village.me
12:24 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.