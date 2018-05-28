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Российский блогер написал твит по-беларуски - посольство пригласило его в гости

Блогер Илья Варламов разместил у себя в твиттере фото грозового неба над Беларусью. В комментариях уже шутят на тему флага Украины.


В ответ посольство Беларуси в России пригласило Варламова в гости.

Напомним, что Илья Варламов уже был в Минске в 2014 году и написал тогда пост «Плохой Минск».

Источник: the-village.me
12:24 28/05/2018






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