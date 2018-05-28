В этом документе начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Геннадий Егоров сообщает, что вопрос переименования областной библиотеки требует тщательной проработки и изучения общественного мнения, так как может вызвать негативную реакцию у части населения.





Впрочем, господин Егоров не исключает положительного решения по этому вопросу, однако считает, что в таком случае переименование библиотеки в честь, цитируем, «восточнославянского первопечатника Франциска Скорины» уместно приурочить к какой-либо знаковой дате или юбилею. Таковых в 2018 году главный идеолог Витебской области не находит.





Следует отметить, что, если бы Геннадий Егоров, обратился, например, к Википедии, то обнаружил бы там несколько дат, связанных 1518 годом. Так, в 2018 году, при желании, можно отметить 500-летие издания Франциском Скориной пяти книг Библии, в том числе таких как «Песнь Песней» и «Экклезиаст».





Впрочем, далее идеолог отмечает, что переименование библиотеки повлечёт для этого учреждения культуры дополнительные расходы, поэтому управление идеологии считает данное предложение нецелесообразным.





Примечательно, что имя вождя мирового пролетариата досталось Витебской областной библиотеке в 1929 году, когда она была открыта как отделение Государственной библиотеки им. В. И. Ленина в Москве. Причем сама московская библиотека была переименована в Российскую государственную библиотеку указом президента РФ Бориса Ельцина еще в 1992 году.





Что касается Витебской областной библиотеки, то предложения по ее переименованию возникали неоднократно. Так, в 2003 году витебское отделение Товарищества белорусского языка выступило за присвоение ей имени Василя Быкова, а еще ранее рассматривался вариант назвать библиотеку в честь поэтессы Евдокии Лось.



