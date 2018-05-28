14-летняя брестчанка сбросилась с крыши девятиэтажки
Происшествие произошло в воскресенье поздно вечером.
"Предварительно установлено, что девушка 2003 года рождения выбросилась с крыши девятиэтажного дома по бульвару Космонавтов. Она училась в одной из школ областного центра и воспитывалась в социально-опасной семье. По факту случившегося Брестский МОСК проводит проверку. С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - цитирует sb.by официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.
12:00 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.