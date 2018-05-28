Первую партию "литвинских" кед белорусы раскупили за сутки

А уже на следующий день от первой партии ничего не осталось, рассказал CityDog.by создатель бренда Илья Аксенов.





Первую партию раскупили по 45 рублей за пару.





На заднике классической модели ЛМ-17 кед отечественного производителя (ее выпускают более 30 лет) появилось изображение герба Великого княжества Литовского «Калюмны». Дизайн обуви сделали в LSTR Adzieńnie, а сшили на фабрике в Лиде.









Если вы тоже хотели такие кеды, но не успели купить, не расстраивайтесь. Илья Аксенов говорит, что, хоть договориться с фабрикой о такой коллаборации «было непросто», в LSTR Adzieńnie надеются выпустить еще не одну партию: с большими размерами и в разной расцветке.



