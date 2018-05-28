Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Первую партию "литвинских" кед белорусы раскупили за сутки

В пятницу бренд LSTR Adzieńnie запостил в сториз своих аккаунтов фото кед, сделанных вместе с ОАО «Лидская обувная фабрика».
1 из 3
А уже на следующий день от первой партии ничего не осталось, рассказал CityDog.by создатель бренда Илья Аксенов.

Первую партию раскупили по 45 рублей за пару.

На заднике классической модели ЛМ-17 кед отечественного производителя (ее выпускают более 30 лет) появилось изображение герба Великого княжества Литовского «Калюмны». Дизайн обуви сделали в LSTR Adzieńnie, а сшили на фабрике в Лиде. 


Если вы тоже хотели такие кеды, но не успели купить, не расстраивайтесь. Илья Аксенов говорит, что, хоть договориться с фабрикой о такой коллаборации «было непросто», в LSTR Adzieńnie надеются выпустить еще не одну партию: с большими размерами и в разной расцветке.

 

11:54 28/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё