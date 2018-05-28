По факту гибели двух детей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности двум лицам) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции по этой части статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.





Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводятся допросы соседей, работников государственных органов и других служб, изучается соответствующая документация.





Напомним, ночью 27 мая в квартире на восьмом этаже девятиэтажки в Бобруйске вспыхнул пожар. Спасателям, для того? чтобы попасть внутрь, пришлось вскрывать металлическую дверь. На полу в спальне были найдены двое детей — медики пытались спасти малышей, но безуспешно.





Выяснилось, что дети были дома одни — их мать отсутствовала, 11-летний брат был у бабушки. По словам соседей, мать нередко оставляла шестилетних детей одних на ночь.





По предварительным данным, пожар начался на диване, расположенном в зале. Его причины устанавливаются.









По данным следствия, семья на учете как находящаяся в социально опасном положении, не состояла. Мать погибших детей задержана и дает показания.



