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В Бобруйске задержали мать погибших при пожаре детей. Возбуждено уголовное дело

27 мая спасатели обнаружили в горевшей квартире в Бобруйске тела двух шестилетних детей — мальчика и девочки.

По факту гибели двух детей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности двум лицам) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции по этой части статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, проводятся допросы соседей, работников государственных органов и других служб, изучается соответствующая документация.

Напомним, ночью 27 мая в квартире на восьмом этаже девятиэтажки в Бобруйске вспыхнул пожар. Спасателям, для того? чтобы попасть внутрь, пришлось вскрывать металлическую дверь. На полу в спальне были найдены двое детей — медики пытались спасти малышей, но безуспешно.

Выяснилось, что дети были дома одни — их мать отсутствовала, 11-летний брат был у бабушки. По словам соседей, мать нередко оставляла шестилетних детей одних на ночь.

По предварительным данным, пожар начался на диване, расположенном в зале. Его причины устанавливаются.


По данным следствия, семья на учете как находящаяся в социально опасном положении, не состояла. Мать погибших детей задержана и дает показания.


Источник: tut.by
11:44 28/05/2018






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