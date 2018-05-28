Пенсионер в Минске четыре дня не мог выбраться из погреба
В Минске работники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС
Сообщение днем 26 мая спасатели получили от медиков, которых вызвали дети пострадавшего. "Выяснилось, что в погреб под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажки упал 66-летний мужчина. Его дочь, обеспокоившись, что отец не отвечает на телефонные звонки, приехала к нему домой и обнаружила его в погребе. Со слов пенсионера, внизу он пробыл 4 дня", - рассказали в МЧС. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли мужчину из погреба. После осмотра бригадой скорой помощи он был госпитализирован. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
Источник: http://www.belta.by/
11:16 28/05/2018
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