Пенсионер в Минске четыре дня не мог выбраться из погреба

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В Минске работники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС

Сообщение днем 26 мая спасатели получили от медиков, которых вызвали дети пострадавшего. "Выяснилось, что в погреб под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажки упал 66-летний мужчина. Его дочь, обеспокоившись, что отец не отвечает на телефонные звонки, приехала к нему домой и обнаружила его в погребе. Со слов пенсионера, внизу он пробыл 4 дня", - рассказали в МЧС. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли мужчину из погреба. После осмотра бригадой скорой помощи он был госпитализирован. Мужчина находится в тяжелом состоянии.