Дипломированные психологи, коучи, тренеры и гуру мысли обещают научить женщин накоплению женской энергии, использованию сексуального потенциала, мастерству коммуникативной манипуляции, что должно неизбежно сделать женщину счастливой и успешной.





Мне всегда было странно и непонятно, как можно научить счастью. Как можно проводить мастер-класс по счастливой жизни, если счастье — это самое трудноопределимое и размытое понятие из всех остальных абстрактных понятий?





В известном советском фильме «Доживем до понедельника» (1968) школьники пишут сочинение «Мое представление о счастье», и девятиклассник Генка Шестопал, глазея весь урок на первую красавицу 9 «В» класса Риту Черкасову, в отчаянии может написать лишь одну фразу: «Счастье — это когда тебя понимают!».





Сам того не зная, советский школьник, страдая от безответной любви, пришел к философским выводам, которые еще до нашей эры сформулировал Конфуций: «Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты».





Ответ на вопрос «Что такое счастье?» всегда рассматривался как философская задача, поэтому мировая философия накопила огромное количество определений. Например, цитата из Аристотеля: «Одним счастьем кажется добродетель, другим — рассудительность, третьим — известная мудрость, а иным все это вместе или что-нибудь одно в соединении с удовольствием или не без участия удовольствия, есть и такие, что включают в понятие счастья и внешнее благосостояние».





Короче говоря, никто даже не приблизился к универсальному определению. Но, товарищи, я вас поздравляю: задача, над которой безуспешно бились мудрейшие философы всего мира на протяжении тысячелетий, наконец, была решена. С ней легко справились современные женские тренеры и аналогичные специалисты.





По принципу, озвученному в популярном анекдоте, «чего тут думать, копать надо!», они решили, что женщинам не нужна вся эта мужская философская лабуда, и свели определение счастья даже не к благосостоянию, как это звучит у Аристотеля, а к количеству подарков и прочих бонусов, которые женщина должна получить от мужчины в обмен на свою женскую энергию, которую, в свою очередь, женщина выдает мужчине порциями в виде комплиментов, моральной поддержки, сексуальной разрядки или кормежки.





Вся эта энергетическая проституция украшается пафосными эклектическими референциями и возводится в статус науки о женском счастье. В одном и том же тексте можно встретить ссылки на К. Г. Юнга, и тут же используется ведийская и даосская терминология.





В общем, возникает ощущение, что у женщин, которые претендуют на обладание высшим знанием о счастье, просто каша в голове: смешалось все — даосизм, индуизм, буддизм и психоанализ. Как люди, которые сами заблудились в инь и ян, ведийских мантрах и анимизме (философском учении о душе), могут вообще чему-то научить?





Концептуальный примитивизм, некомпетентность и явная гендерная дискриминация — вот основные черты женских семинаров и прочих тренингов и коучингов.





Примитивизм





Сложность концептуальной метафоры, сравнивающей женщину с наполненной энергией чашей, разбивается о топорность целевых установок, которые закладываются в основу тренингов. Разговоры о том, как «пополнить запасы женской энергии» через маникюр и новую прическу, как стать «наполненной женщиной», как «управлять своей энергией», сводятся к тому, что все это нужно для получения выгоды от противоположного пола. А это, в свою очередь, провозглашается счастьем.





То есть заумный терминологический инструментарий, взятый из сложных философских и религиозных учений, тяжелая артиллерия, которая в свое время была призвана к объяснению смысла всего сущего, теперь применяется для того, чтобы заполучить и использовать в хозяйстве мужика.





Поскольку единственным вариантом счастливой жизни признается успех у мужчин, то обучение счастью, соответственно, состоит из навыков охмурения, соблазнения, манипулирования и последующего развлечения и ублажения. Возникает ощущение, что кто-то пытается изобрести велосипед.





Развлечение и ублажение мужчин сформировалось в отдельный вид деятельности еще во времена шумерской цивилизации. К слову сказать, Аристотель и Конфуций еще даже не родились, а уже существовала ритуальная, гостеприимная и даже храмовая виды проституции, причем в древнем Шумере проститутки в храмах имели репутацию замужних женщин и считались «сестрами бога», что зафиксировано в Кодексе Хаммурапи.





В Древней Греции появилась еще одна категория женщин — гетеры («подружки»), которые составляли компанию знаменитым деятелям и славились умом и красотой. «Википедия» говорит, что самой известной гетерой во времена Афин того времени была некая Аспасия, которая впоследствии вышла замуж за Перикла — политика и полководца, и превратила его дом в интеллектуальный центр.





В некоторых странах умение составлять компанию мужчинам стало отдельным видом искусства, требующим обучения и особой подготовки. Я говорю о японских гейшах, которые получают образование в специальных школах, где обучаются на профессиональном уровне танцам, пению, игре на музыкальных инструментах и умению вести беседу.





Благодаря фильму «Мемуары гейши» некоторые эпизоды из жизни самой популярной и высокооплачиваемой гейши в Японии Минэко Ивасаки стали известны всему миру. В 1970-е годы, на которые пришелся пик ее славы, Минэко развлекала на традиционных японских банкетах многих известных людей, включая Джеральда Форда, принца Чарльза, Альдо Гуччи и даже королеву Елизавету.





Знаменитая гейша закончила карьеру в 29 лет и ушла «на покой» очень богатой женщиной.





У меня вопрос: при чем здесь счастье? Может быть, если спросить Минэко Ивасаки сейчас, когда ей 69 лет, счастлива ли она, Минэко ответит, что жизнь удалась. Но ее продали в школу гейш, когда ей было всего 5 лет, и я не думаю, что занятие гейши — это жизненный путь, который она выбрала бы сама, если бы у нее была такая возможность.





Некомпетентность





Еще один момент, который меня смущает, это то, что многие специалисты, которые зазывают женщин на мастер-классы, не упускают свой шанс отметить собственную счастливую жизнь, что звучит натянуто и подозрительно. Скажите, ну кто открыто решится сказать, что он счастлив? Счастье не имеет перманентной природы или устойчивого состояния.





Поэтому нормально, если люди стараются избегать конкретных и точных формулировок. «Ты счастлива?» — «Ну не знаю, может быть, сложно сказать, зависит от обстоятельств, смотря в чем…». Постоянно счастливы только пациенты с клиническим диагнозом в дурдоме и женские тренеры, для которых счастье стало инструментом заработка, поэтому они не могут себе позволить быть несчастными.





«Я счастливая и успешная, поэтому я могу вас этому научить» — это логическая ошибка. «Я счастливая и успешная, поэтому я хочу собрать вокруг себя всех несчастных, чтобы на их фоне лучше выглядеть и немножечко подзаработать» — этому я бы еще поверила, но уж никак не могу поверить в то, что чьего-то счастья будет достаточно, чтобы сделать окружающих счастливыми.





Если бы счастье передавалось через общение со счастливыми людьми, как насморк, то несчастных вообще бы уже не осталось. В этом-то вся проблема, что счастье не заразно.





Кроме того, не каждый кто умеет что-то делать, может научить. Например, не каждый человек, который хорошо говорит на каком-либо языке, может этому языку учить. Самые ужасные учителя получаются из обычных носителей языка: они говорят интуитивно, не знают, как устроена языковая система, поэтому ничего не могут объяснить толком.





Однажды один иностранец, изучающий русский язык, спросил меня: «Почему к одним глаголам в русском языке можно добавить возвратную частицу „ся“, а к другим нельзя?». Вот вы, носители языка, сможете с ходу доступно объяснить?





Я хочу сказать: если один человек счастлив, это не означает, что он сможет объяснить, как у него это получилось, а тем более научить этому других.





Во-вторых, даже если допустить, что кто-то искренне хочет и умеет делиться своим секретом счастья, нельзя не учесть, что все люди разные, и чей-то индивидуальный алгоритм счастья может сломать другому человеку жизнь. Как мы уже выяснили, понимание счастья тоже неоднозначное: деньги, слава, власть, карьера, семья, дети, любовь… Каждому свое.





Предлагать групповое обучение счастью на платных тренингах — это все равно что организовать групповое лечение для тех, у кого болит живот. Но ни один врач так не сделает, потому что схожие болевые ощущения могут быть вызваны различными причинами: у кого-то это связано с болезнями печени, а у кого-то воспалился аппендикс.





В любом случае собрать всех вместе и озвучить общие рекомендации на уровне энергетической картины мира — это некомпетентность и профанация.





Дискриминация





Как это ни парадоксально, от рассуждений о женской энергии тянет мужским шовинизмом. Но давайте вспомним, что идеи о перекачивании энергии туда-сюда были заимствованы из представлений о мире, в которых женщинам вообще не отводилось отдельного места.





Как указано на соответствующих сайтах, женская энергия предназначена, чтобы вдохновлять мужчин на подвиги, ну и, соответственно, на ответные реакции из чувства благодарности: «Женщины, обвиняющие своих мужей в безденежье, пилят сук на котором сами сидят. Это их вина, что мужчина не приносит в дом денег, они его „не заправили“ энергией…»





Читаешь такое, и хочется кричать: что, опять? Опять женщина виновата?!





Не экономический кризис, не дефицит бюджета, не растущая инфляция, не ставшая традицией деноминация, не безработица, не нестабильность жизни и отсутствие уверенности в завтрашнем дне, не унизительная оплата квалифицированного труда, не государственная политика, не низкий уровень социальной защищенности. Нет. Виновата женщина, которая не заправила мужа энергией.





Как говорили «Монти Пэйтон»: «Я не ожидал, что здесь будет испанская инквизиция!».





Мы уже так далеко ушли от охоты на ведьм, что не хотелось бы возвращаться. Но как бы далеко мы ни продвинулись в осознании демократических ценностей и гендерного равноправия, всегда найдутся люди, которые обвинят женщину во всех смертных грехах. Феминизм, не феминизм, а все равно cherchez la femme! Наконец-то мы знаем, кто виноват в смерти Джона Кеннеди. Конечно, Жаклин Кеннеди, потому что не связала крючком бронекомбинезон из женской энергии для мужа.





У человечества ушли столетия, чтобы выползти из средневекового мрака, когда голод, войны и эпидемии чумы порождали массовую истерию и заставляли людей искать скрытую причину этих несчастий в женском колдовстве. И вот теперь мы снова впадаем в панику и ищем причины тяжелого экономического положения в перебоях с женскими энергетическими поставками.





Самое странное, что такими обвинениями разбрасываются сами женщины, причем те, которые возложили на себя миссию по распространению женского счастья, но вместо этого они несут в массы шовинистический, поверхностный, невежественный, психологически нездоровый продукт. А в результате страждущие наивные женщины платят деньги за разговоры, которые заканчиваются навязыванием очередного комплекса вины.





Я вижу две главные причины популярности данного вида псевдопросветительской деятельности: лень и тоска. Помните в мультфильме «Вовка в тридевятом царстве» были «двое из ларца — одинаковы с лица», которые работали за ленивого мальчика. Но они не только пекли пирожки, а еще и ели эти пирожки вместо него.





Современное потребительское представление о том, что все получает тот, кто платит, — это иллюзия, которая сознательно поддерживается лукавыми продавцами товаров и услуг. На самом деле все получает тот, кто приложил усилия.





Вместо того чтобы сесть и разобраться в своих проблемах, женщина думает, что проще заплатить деньги за семинар, на котором ей все разжуют и положат в рот. Но фокус в том, что те люди, которые разжевали, сами же потом и съели. А оплатили их обед те, которые ушли потом голодными домой.





Время от времени тоскуют все: и мужчины, и женщины, и счастливые, и несчастные, и богатые, и бедные, и успешные, и неудачники. У каждого человека случаются переходные этапы, особенно ближе к среднему возрасту, когда начинаешь осознавать конечность жизни.





Происходит переоценка ценностей, рефлексия, разочарование, желание что-то изменить. И люди начинают метаться и паниковать, особенно женщины. Мне даже иногда думается, что от тоски женщины чаще выходят замуж, чем по расчету или по любви, также бывает, что от тоски рожают детей, бросаются в случайный секс, с кем-то спят или живут, а когда все это не помогает, верят, что какая-то другая женщина, которую они считают счастливой, научит их не тосковать.





Но так не бывает.





Более того, спекуляции о манипулировании мужчинами могут быть даже опасны, потому что это пустые и противоречивые размышления, не подкрепленные багажом системных знаний. Они завораживают обманчивой простотой, доступностью и относительной дешевизной, но загоняют своих адептов еще глубже в проблему, потому что проходит время, и женщины начинают еще более остро ощущать тревогу, тоску и даже своеобразную ломку, которая гонит их снова на семинар.





Может, в этом и есть основная цель мероприятий?





Если уж черпать вдохновение в восточной философии, то почему бы не обратить внимание на то, что даосские мыслители никогда не вкладывали в концепцию инь-ян буквальный смысл. Противостояние инь и ян (женской и мужской энергии) в каждом человеке отражает противоречивость его натуры и вызывает постоянное изменение личности.





Это противоречие неразрешимо, поэтому гармония между инь и ян — это динамический процесс, а не статическое равновесие, так что нельзя достичь какой-то жизненной цели и зафиксировать ее в неизменном состоянии.





Будешь меняться ты, будут меняться вводные данные, цель по дороге может утратить свою актуальность, достижения могут устареть, рекорды будут обязательно побиты более молодыми и сильными, и если тупо идти к абстрактному счастью как статической вершине своей жизни, то можно зайти в такой тупик, из которого сможет вытянуть только вера (религия) или хороший нарколог.





Если хочется поговорить о мужском и женском начале, почему бы вначале не почитать про доктрину даосизма и особенности китайского философского мировоззрения?





А если не хочется, можно пойти и сделать маникюр без того, чтобы подводить под посещение салона красоты учение о взаимодействии мужской и женской энергии. Вот только на каком этапе здесь нужен женский коуч, я никак не пойму. Допустим, иногда в кризисной ситуации необходим совет или поддержка, но раз уж кто-то подрядился брать за это деньги, то все должно быть качественно, профессионально и грамотно, а не «пипл хавает».





В общем, как говорилось в фильме «Кин-дза-дза», я считаю, что «скрипач не нужен», особенно если этот скрипач так плох. Но это мое личное мнение, я им просто поделилась и ни в коем случае не смею никому навязывать.