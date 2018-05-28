



Непогода парализовала работу нескольких аэропортов в Лондоне и других регионах.





В аэропорту Станстед ударом молнии повредило систему заправки самолетов, из-за чего многие рейсы были задержаны.





В графстве Эссекс молния, ударила в крышу жилого дома, вызвала пожар.





В ближайшее время ожидаются сильные дожди, что может привести к наводнениям в Уэльсе и на большей части Англии, метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности.









В воскресенье и понедельник, по прогнозам синоптиков, в Уэльсе и Англии вновь ожидаются грозы. Если ситуация будет снова повторяться, то местные социальные службы планируют отключить электричество и остановить движение общественного транспорта.





Многие британцы запечатлели молнии на фото и видео, выложив их в соцсети. Синоптик Томаш Шафернакер, представляющий прогнозы в эфире ВВС назвал аномальную погоду "матерью всех гроз".



