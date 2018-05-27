В Беларуси собирают подписи против призыва семинаристов в армию

В обращении отмечается, что в то время, как «Православной и Католической Церквям не хватает священников», первые призывники из рядов духовенства должны направиться служить в армию уже в понедельник, 28 мая.





Авторы обращения подчеркивают, что из-за призыва семинарии опустеют и полтора года не будут посвящать новых священников, в приходах еще более явной станет нехватка священников, пошатнется установленный с помощью Церквей баланс в обществе, о котором говорит президент Александр Лукашенко.





«Мы просим дать отсрочку от военной службы всем студентам-семинаристам, воспитанникам духовных школ, действующим священникам призывного возраста», — говорится в обращении.





Напомним, в течение мая большое количество семинаристов и католических священников призывного возраста получили повестки для прохождения срочной воинской службы.





Позже стало известно, что повестки получают и православные семинаристы.





После этого католические епископы Беларуси обратились к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения воинской службы семинаристам и священникам призывного возраста.





О необходимости прекратить дискриминацию религиозных учебных заведений заявил и сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.