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Кадыров поручил провести в Чечне всеобщий ДНК-тест, чтобы вернуть российских детей с Ближнего Востока

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике проведут коллективную сдачу ДНК-теста, чтобы поспособствовать возвращению российских детей с Ближнего Востока, главным образом из Ирака и Сирии.