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Кадыров поручил провести в Чечне всеобщий ДНК-тест, чтобы вернуть российских детей с Ближнего Востока

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике проведут коллективную сдачу ДНК-теста, чтобы поспособствовать возвращению российских детей с Ближнего Востока, главным образом из Ирака и Сирии.

"Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ", - написал Кадыров в своем аккаунте соцсети "ВКонтакте".

В частности, вернуть на родину планируют детей 19 россиянок, которые в апреле были приговорены в Ираке к пожизненному заключению – они обвиняются в принадлежности к террористической организации "Исламское государство", пишет ТАСС. Большинство подсудимых заявили, что их силой привезли в Ирак состоявшие в ИГ мужья. 

07:54 28/05/2018






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