Лава на Гавайях может уничтожить последний путь эвакуации

Отмечается, что потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова. Уже уничтожены больше 80 зданий, а огненная лава поглотила территорию больше, чем Манхэттен.





Она вытекает через десятки разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана. Геологи предупреждают, что повышается подземное давление и предупреждают об угрозе мощного извержения. Также опасность несут токсические газы, которые аккумулируются в воздухе.





Ранее сообщалось, что электростанции на Гавайях грозит опасность из-за потока лавы из вулкана.





Напомним, вулкан на Гавайях начал извергаться месяц назад. Тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.