Лава на Гавайях может уничтожить последний путь эвакуации
Гавайские власти предупреждают, что лава вулкана Килауэа может перерезать последний наземный путь эвакуации для тысяч людей Большого острова, сообщает Голос Америки.
Отмечается, что потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова. Уже уничтожены больше 80 зданий, а огненная лава поглотила территорию больше, чем Манхэттен.
Она вытекает через десятки разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана. Геологи предупреждают, что повышается подземное давление и предупреждают об угрозе мощного извержения. Также опасность несут токсические газы, которые аккумулируются в воздухе.
Ранее сообщалось, что электростанции на Гавайях грозит опасность из-за потока лавы из вулкана.
Напомним, вулкан на Гавайях начал извергаться месяц назад. Тысячи человек были эвакуированы из зоны бедствия.
07:06 28/05/2018
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